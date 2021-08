Vídeo de jovem autista ensinado idoso de 101 anos a dançar 'street dance' viraliza na internet

Um jovem britânico com autismo ensinou um idoso de 101 anos a dançar street dance no Reino Unido. As imagens inspiradoras foram feitas no início do mês, mas viralizaram nesta semana. As informações são do portal G1 Nacional.

Em uma visita a sua avó, que vive em uma casa de repouso em Devon, na Inglaterra, Ollie, de 17 anos, conheceu Don, que tem 101 anos de idade, e o convidou para dançar. "Ollie brincou e divertiu a todos em um novo ambiente, e ele fez tudo por conta própria!", diz uma postagem em sua conta oficial no Instagram mantida pelos seus pais.

Segundo seus familiares, o adolescente tem dificuldades para se comunicar por conta do autismo e usa a dança como forma de se expressar. "O autismo de Ollie cria barreiras para ele se comunicar com outras pessoas" diz a postagem.

O jovem britânico faz parte do grupo de dança Street Factory, em Plymouth, na Inglaterra, que é voltado para pessoas com TEA. Segundo o grupo, uma "abordagem inclusiva e que reconhece o potencial de cada um" é responsável por transformar toda a comunidade.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido pela Organização Mundial da saúde (OMS) como uma condição que afeta as habilidades de comunicação social e os padrões de comportamento.