VÍDEO: Câmera flagra momento em que raio atinge carro com três crianças dentro

Uma família tomou um susto quando um raio, durante uma tempestade, atingiu o carro com três crianças dentro. A cena foi registrada por uma câmera de segurança em um veículo que estava atrás, em uma estrada na altura de Waverly (Kansas, EUA). As informações são do site Page Not Found.

O acidente aconteceu em 25 de junho. Cinco pessoas estavam a bordo do SUV: dois adultos e três crianças, de 3 anos, 1 ano e meio e 8 meses.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

"Eles (os adultos no carro da família) ficaram em choque e a primeira coisa que fizeram foi se certificar de que as crianças estavam bem e ficaram aliviados por todos estarem bem", disse o autor da gravação, Carl Hobi, à "Newsweek".