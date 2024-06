Vice-presidente do Malawi morre em acidente de avião

O vice-presidente do Malawi, Saulos Chilima, morreu em um acidente aéreo, anunciou, nesta terça-feira (11) o presidente desse país do sul da África, pouco depois de encontrarem os destroços do avião que estavam desaparecidos desde o dia anterior.

"As equipes de busca e resgate localizaram o avião, completamente destruído e sem sobreviventes, todos os passageiros que estavam a bordo morreram na hora", anunciou o presidente Lazarus Chakwera em um discurso televisionado, no dia seguinte do desaparecimento da aeronave perto de Mzuzu, no nordeste do país.

O avião militar, com dez pessoas a bordo, desapareceu dos radares nesta segunda-feira após não ter podido aterrissar devido ao mau tempo.

Figura política carismática e de discurso severo, Saulos Chilima, de 51 anos, era muito popular no Malawi, sobretudo entre os jovens.

Foi eleito vice-presidente pela primeira vez em 2014 ao lado do ex-presidente Peter Mutharika.

Seu avião, que partiu da capital, Lilongwe, na manhã de segunda-feira, não conseguiu aterrissar na cidade de Mzuzu devido ao mau tempo e recebeu a ordem de dar meia volta, antes de desaparecer dos radares.

O vice-presidente se dirigia com outras noves pessoas a Mzuzu, a 370 km ao nordeste, para participar do funeral de um antigo membro do governo.

Entre os passageiros estava a ex-primeira-dama do Malawi, Shanil Dzimbiri.

Chilima foi suspenso de seu cargo em 2022, durante seu segundo mandato, no marco de uma investigação sobre um enorme escândalo de contratação pública. Foi preso e processado por corrupção.

Os tribunais retiraram em maio as acusações contra ele, o que lhe permitiu retomar suas funções.