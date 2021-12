'Viajante do tempo' diz que 'algo grande que chocará o mundo' vai acontecer no Natal

Um homem que diz ser um “viajante do tempo” afirma que dezembro será um mês de grande mudanças para a humanidade. Segundo ele, no dia 20 , oito pessoas receberão superpoderes provenientes da energia solar. As informações são do portal Extra.

No Natal, dia 25, "algo grande vai acontecer que chocará o mundo e mudará a maneira como os humanos vivem para sempre", afirma a viajante que se apresenta como @ThatOneTimeTraveler.

O viajante, que utiliza o Tik Tok para compartilhar as previsões, afirmou que o "grande dia será lembrado por séculos e mudará a forma como os humanos vivem". Além disso, ele afirma que os países como Suécia, Noruega, Reino Unido e Finlândia vão "se unir" em 2027 "criando uma enorme potência".

Em 2024, um bunker de 35 mil anos será "descoberto" na Argentina, e revelará muitos segredos como tecnologia, códigos ocultos e muito mais, ele ressalta.

Outra data que ele destaca é 20 de agosto de 2022. O viajante conta que o céu vai ganhar uma cor verde brilhante."O céu ficará verde porque explodirá um planeta não muito longe da Terra cheio de pedras verdes. O céu verde durará cerca de 5 horas e depois desaparecerá lentamente", explicou.

No mesmo ano ele afirma que o Los Angeles Lakers derrotará o Brooklyn Nets no jogo 7 da final da NBA.