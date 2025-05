Veleiro mexicano colide com Ponte do Brooklyn em NY; duas pessoas morrem

Um veleiro mexicano, batizado de Cuauhtémoc, colidiu com a Ponte do Brooklyn em Nova York na noite desse sábado (17). Dois membros da tripulação morreram. Três mastros se quebraram e marinheiros ficaram pendurados no ar pelas cordas do navio. Segundo o prefeito de Nova York, Eric Adams, a ponte não sofreu danos, mas 19 pessoas a bordo precisaram de ajuda médica. O caso está sobre investigação.

Em diversos vídeos é possível ver o veleiro navegando de ré em direção à ponte em alta velocidade, perto do lado do Brooklyn do East River. A ponte tinha um tráfego intenso no momento da colisão, por volta das 20h, horário local.

O navio tinha 277 pessoas a bordo e, após o acidente, derivou até um cais na margem do rio. Ninguém caiu na água, disseram autoridades.