Veja como funciona o ‘escudo da invisibilidade’ inventado por startup britânica

A startup britânica Invisibility Shield Co conseguiu desenvolver um produto que é sonho de muita gente e especialmente dos militares: uma espécie de capa ou escudo de invisibilidade. O esquema parece bem simples em seus materiais: um pedaço plano de papelão que disfarça qualquer coisa que esteja atrás dele, com jogo de lentes que parece refletir em ângulo correto a realidade ao redor sumindo com o objeto ao qual envolve. As informações são de Pequenas Empresas Grandes Negócios.

O dispositivo usa lentes que desviam as luzes para os lados, fazendo com que uma pessoa que observa o escudo de frente não consiga ver o que está atrás — apenas um borrão que se mistura com a paisagem.

As lentes colocadas verticalmente desviam grande parte da luz refletiva do objeto escondido para longe do observador. As lentes de formato especiais pegam as luzes da realidade ao redor e espalham horizontalmente, como um reflexo, onde está o escudo, escondendo o que está no interior.

Dispositivo dá sensação de profundidade e mantém perspectiva das linhas (Reprodução / Youtube)

Uma das dificuldades de dispositivos de reflexão e conseguir dar a ideia de espelhar o que está atrás, como um horizonte, e colocar na frente. As fotos mostram que os inventores conseguiram isso, mesmo que com certo desfoque.

A Ilustração mostra de cima o esquema de reflexão da imagem (Reprodução / Youtube)

O escudo pode ser detectado, porque borra um pouco a imagem, como se fosse um filtro de desfoque, mas esconde o que fica atrás dele.

Como funciona, usa baterias?

Os inventores dizem que o dispositivo pode esconder várias pessoas, é portável ou portátil, ou seja, dá para carregar, não precisa de fontes de energia, baterias, e é reciclável.

"O escudo tem melhor desempenho em fundos uniformes, como folhagem, grama, paredes rebocadas, areia, céu e asfalto. Fundos com linhas horizontais definidas também funcionam muito bem", diz a página da empresa no Kickstarter, de campanha de financiamento coletivo. A meta inicial da startup era de modestos US$ 6,5 mil, mas já conseguiu, por ora, cerca de US$ 127 mil, mais de R$ 600 mil.

Os criadores da empresa de tecnologia apostaram em um seguimento que estava estagnado, sem progressos significativos.

Tem alguém escondido aí (Reprodução / Youtube)

"Passamos por inúmeras iterações, testamos muitos materiais e experimentamos muitas falhas. Mas ao longo do caminho, conseguimos desenvolver um processo de fabricação confiável, escalável e eficiente e criamos o que acreditamos ser os melhores escudos de invisibilidade já feitos."

A empresa pretende vender o material com a tecnologia por US$ 400. O plano da Invisibility Shield Co. é entregar as primeiras unidades do produto até o fim deste ano. Pessoas que investiram no produto vão receber escudos em miniatura e em escala grande, dependendo do valor.