Vaticano confirma cirurgia em papa Francisco para tratar hérnia; santo padre está bem

O papa Francisco, aos 86 anos, foi submetido a uma cirurgia com anestesia geral, nesta quarta-feira, para tratamento de uma hérnia abdominal. A informação foi confirmada pelo Vaticano, que informou que o santo padre passou por três horas de procedimento e que terminaram "sem complicações".

A operação foi realizada no hospital Gemelli, em Roma. Ainda no comunicado do Vaticano, foi uma laparotomia (incisão do abdômen) e colocação de uma prótese. Mesmo estando bem, o papa Francisco terá de passar "vários dias hospitalizado". Todas as audiências marcadas até 18 de junho foram canceladas, mas o afastamento não teve um período estimado.

Francisco apresentava um avanço da doença, o que tornou a operação necessária. A Santa Sé afirmou que o papa vinha tendo "síndromes de obstrução recorrentes, dolorosas e em vias de agravamento". Apesar do período de afastamento, o comunicado aponta que não há vacância do cargo e não haverá necessidade de substituição do pontífice.