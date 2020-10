Vários contatos curtos transmitem covid-19

O Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos mudou, nesta semana, a definição sobre o tempo suficiente para se contaminar com covid-19.

O entendimento anterior era de que o contágio ocorreria a partir do 15º minuto quando as pessoas estavam a menos de 1,8 metro de distância. Mas se descobriu que vários contatos curtos separados por intervalos que somem 15 minutos ou mais são igualmente perigosos.

A mudança aconteceu a partir do estudo de um caso, de um guarda com covid que contaminou seis prisioneiros de uma cadeia em Vermont. O oficial usava máscara e óculos, mas conversava e teve pequenas interações que, somadas, foram de cerca de 17 minutos com cada preso em um turno de oito horas. Alguns prisioneiros tiveram contato com o oficial sem máscaras, em uma área de recreação.