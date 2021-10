'Vampiro' de crianças foge da prisão, mas é pego por populares e linchado até a morte

Um serial killer estava sendo procurado pela polícia há dois dias, após fugir da prisão onde era mantido desde julho deste ano. Masten Wanjala era assassino confesso, descrito pelas autoridades do Quênia como um "vampiro sanguinário". Ele foi acusado de beber o sangue de algumas de suas vítimas. No entanto, o criminoso foi morto por uma multidão, na cidade queniana de Bungoma. As informações são de O Globo.

De acordo com a polícia, depois de fugir, o homem voltou para a área rural onde viveu com os pais, mas eles não o receberam. O criminoso, então, teria se instalado em uma casa na região, quando foi descoberto por vizinhos e morto.

“Vampiro de crianças”

As investigações dos crimes cometidos por Wanjala apontaram que ele fingia ser um técnico de futebol para atrair as crianças e depois as atacava as vítimas. Ele chegou a manter crianças como reféns e exigir dinheiro pelo resgate.

A fama de “vampiro” é porque o assassino também confessou que drogava as vítimas e já bebeu o sangue delas.

Fuga

Ao jornal Standard, o comandante da polícia Musyoki Mutungi afirmou que ainda não se sabe como o criminoso viajou sozinho da capital, Nairóbi, até o vilarejo onde foi morto. “Não temos certeza de como ele conseguiu viajar de Nairóbi até sua região de origem mas foram os moradores que primeiro o identificaram, antes mesmo que a polícia pudesse ser informada”, explicou.

Depois da fuga de Wanjala, três policiais que estavam de plantão foram acusados de ajudar o serial killer. A polícia informou que notou a falta do preso durante uma chamada, que é realizada toda manhã.