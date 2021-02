Vaga de faxineiro real tem salário de mais de R$ 11 mil; confira

A família real britânica divulgou um anúncio de emprego em busca de um novo integrante para o time de limpeza para se juntar à equipe do Castelo de Windsor.

O funcionário vai trabalhar na manutenção do local onde a rainha Elizabeth e o príncipe Philip moram atualmente, e ocasionalmente o Palácio de Buckingham. O que mais chama a atenção é o salário anual de £ 19 mil (cerca de R$ 143 mil), que correspondem a R$ 11 mil por mês.

De acordo com o anúncio, o escolhido será treinado em um programa de 13 meses, devendo “colaborar com a equipe para manter, limpar e cuidar de interiores e itens, garantindo que eles sejam apresentados da melhor forma”. O emprego também tem direito a um treinamento fora do trabalho, com o apoio de um “mentor”.

O empregado também terá a chance de morar no Palácio de Buckingham ou no Castelo de Windsor, com todas as despesas de alimentação e viagens incluídas, com direito, ainda, a um reajuste salarial.

Para poder se aplicar à vaga, os candidatos devem ter uma qualificação em inglês e matemática. O pacote de benefícios inclui “33 dias de férias (incluindo feriados), um esquema de contribuição de pensão do empregador, bem como uma variedade de instalações recreativas e de alimentação”.