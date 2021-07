Vacinados em áreas de alto risco de covid nos EUA devem voltar a usar máscaras

Pessoas vacinadas contra a covid-19 em áreas de alto risco de contágio nos Estados Unidos devem usar máscaras novamente, disse a autoridade de saúde nesta terça-feira (27), uma grande mudança que confirma a luta do país para combater a variante Delta.

O presidente americano, Joe Biden, disse que o país deve "melhorar" suas taxas de vacinação e que "considera" impor a imunização obrigatória para os dois milhões de funcionários federais.

Segundo Rochelle Walensky, diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), novos dados mostram que, embora as vacinas sejam eficazes contra a variante Delta, nos raros casos de contágio entre pessoas imunizadas, o risco de transmissão é maior.

Por esse motivo, "em áreas onde há transmissão substancial e alta, o CDC recomenda que as pessoas totalmente vacinadas usem máscaras em locais públicos fechados", afirmou ela.

De acordo com os dados mais recentes do CDC, grande parte do sul dos Estados Unidos apresenta alta transmissão, enquanto áreas com altas taxas de vacinação no nordeste do país apresentam transmissão comunitária moderada.

Em outro revés, a Casa Branca também ordenou que todos os seus funcionários voltassem a usar máscaras nesta terça-feira, devido às taxas de transmissão locais em Washington.

Segundo o CDC, 63% dos mais de 3.200 condados do país estão experimentando transmissão substancial ou alta.

Considera-se transmissão substancial quando há entre 50 e 100 casos diários por 100.000 habitantes por uma média de sete dias, enquanto a alta transmissão implica mais de 100 casos por 100.000 pessoas na mesma média.

Em nota divulgada logo após o anúncio do CDC, Biden disse que anunciará nesta quinta-feira as novas medidas que seu governo tomará para superar a estagnação do processo de vacinação nos Estados Unidos, apesar de ser o país com maior oferta de imunizantes no mundo.

Em discurso em separado para a comunidade de Inteligência americana, quando perguntado se ordenaria a vacinação obrigatória dos funcionários públicos federais, Biden respondeu: "isso está em consideração neste momento".

Na segunda-feira, o Departamento dos Assuntos de Veteranos (VA) anunciou que seus mais de 115.000 profissionais de saúde terão que ser vacinados contra a covid-19, tornando-se a primeira agência federal a emitir tal ordem.

Vacinação é a solução

Walensky explicou que a medida é necessária devido ao aumento dos contágios provocados pela variante Delta em todo o país, sobretudo nos estados onde a taxa de vacinação permanece baixa.

Embora as vacinas sejam eficazes contra a Delta, novos dados "indicam que, em raras ocasiões, algumas pessoas vacinadas podem ser contagiosas", acrescentou.

"Estes novos dados científicos são preocupantes e, infelizmente, justificam uma atualização da nossa recomendação", disse.

Para deter a propagação da variante Delta, o CDC recomendará a adoção universal das máscaras nas escolas, por professores, funcionários, estudantes e visitantes, independentemente do estado de vacinação, afirmou Walensky.

As infecções estão aumentando nos Estados Unidos graças à variante Delta, que hoje responde por 90% dos casos.

A média dos últimos sete dias de casos diários é de mais de 56.000, semelhante a níveis vistos pela última vez em abril.

Além disso, apenas 49% da população americana está totalmente vacinada, embora a taxa seja altamente distorcida entre as regiões liberais e conservadoras do país.

Eric Cioe-Pena, diretor de Saúde Global da Northwell Health em Nova York, disse à AFP que a medida do CDC "é uma solução para um problema que existe porque temos altos níveis de pessoas que não foram vacinadas".

"A principal previsão de quanto a covid aumentará em uma região é sua taxa de vacinação", acrescentou o diretor, portanto, as áreas com maiores índices de população imunizada ficarão isentas da nova recomendação de uso de máscaras faciais.

De acordo com artigo publicado recentemente na revista Virological, a carga viral dos pacientes com a Delta é 1.000 vezes maior que a dos infectados durante a primeira onda do vírus em 2020.

No mês passado, Israel voltou a impor a obrigação de usar uma máscara apenas 10 dias após sua remoção.

Algumas autoridades locais nos Estados Unidos, como o Condado de Los Angeles, já tomaram medidas semelhantes.