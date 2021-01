Vacina: estudo britânico põe em xeque a imunidade de rebanho

Há temores de que a grande campanha de vacina contra o coronavírus da Grã-Bretanha não corresponda às expectativas, depois que um estudo sombrio, divulgado nesta quinta-feira, 21, descobriu que os imunizantes nunca vão trazer o número de contágio do fator R (o número de indivíduos para quem cada pessoa infectada transmite o vírus multiplicado pela probabilidade de que a pessoa que recebe a carga viral seja suscetível) ​​abaixo de um, mesmo se todos os britânicos forem injetados - enquanto os cientistas do Conselho Científico para Emergências (Sage) alertaram que o bloqueio precisaria permanecer até maio. Por enquanto, as vacinas servem para que as pessoas não desenvolvam formas graves da covid.

Três vacinas receberam aprovação regulatória no Reino Unido, da Oxford / AstraZeneca, Moderna e BioNTech / Pfizer.

Eles foram considerados eficazes em parar a infecção sintomática e, portanto, prevenir doenças graves. Mas a eficácia em neutralizar completamente o vírus e impedi-lo de se replicar dentro do corpo, conhecida como imunidade esterilizante, permanece desconhecida.

Novas cepas

Uma análise da University of East Anglia (UEA) descobriu que a eficácia das vacinas disponíveis atualmente, combinada com o surgimento de novas cepas mais infecciosas do vírus, significa que a taxa de reprodução sempre ficará acima do nível temido de 1 quando as restrições são finalmente retiradas, o que pode acabar com as esperanças do Reino Unido e outros países de alcançar a imunidade de rebanho.

Os pesquisadores dizem que mesmo se cada homem, mulher e criança receber o imunizante de Oxford, isso só diminuirá o R - o número médio de pessoas infectadas por cada paciente - para 1,3. Mas, como essa vacina é aprovada apenas para maiores de 18 anos, o R permaneceria em cerca de 2 (duas pessoas infectadas por um paciente) quando os freios econômicos e sociais fossem suspensos.

O estudo descobriu que o imunizante da Pfizer - que é mais eficaz contra a covid do que o de Oxford - é capaz de trazer o fator R abaixo de 1 e obter imunidade de rebanho, mas exigiria inocular jovens adolescentes. Atualmente, a vacina só é aprovada para maiores de 16 anos no Reino Unido.