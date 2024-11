VÍDEO: Urso invade hotel e dá 'tapa' em mulher; animal está ameaçado de extinção

Hóspedes de um hotel em San Pedro de Garza García, no México, foram surpreendidos quando um urso-negro invadiu o restaurante do local e desferiu um ‘tapa’ no rosto de uma cliente. A cena foi registrada em um vídeo compartilhado pelo jornal britânico “Daily Mail”.

Nas imagens, o animal aparece com as patas sobre a mesa, mexendo em alguns alimentos, enquanto um casal, que também está à mesa, se encontra imóvel. Dois funcionários aparecem ao fundo, tentando afastar o urso batendo no chão com pedaços de pau. O animal então reage atacando o rosto da mulher da mesa com um tapa e também derruba alguns objetos que estavam sobre o móvel.

Temendo que os ataques do urso ficassem mais agressivos, os funcionários avançaram sobre o animal e o espantaram, permitindo que os clientes deixassem a mesa com segurança.

O episódio ocorreu apenas uma semana após outro urso, da mesma espécie, invadir uma casa na mesma região e tentar derrubar a porta de uma geladeira, segundo o “Daily Mail”.

Ainda segundo o veículo internacional, a presença do urso-negro em áreas urbanas é resultado da seca e da consequente falta de alimentos em seu habitat natural. A espécie é ameaçada de extinção no México e costuma viver espalhada pela região montanhosa no norte do país.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)