Último dia: um país pronto para cessar-fogo, mas não a qualquer custo

Neste momento, escrevo o último relato desta minissérie direto da fronteira da Polônia após uma semana vendo e documentando de perto a vida dos ucranianos.

Nunca é fácil falar sobre guerra porque ela sempre é muito maior que aqueles trinta segundos que assistimos nos telejornais antes de dormir. A vida corrida não nos dá tempo de saber de forma aprofundada o que acontece a milhares de quilômetros da nossa casa, então, alguns segundos na tv ou um corte injusto no celular é tudo o que temos.

Mulheres são maioria no trem para a Polônia (Gustavo Freitas / Especial para o Liberal)

Quando criamos a minissérie Relatos de Guerra, pensamos em levar para o conforto de quem nos assiste um tema que já está tão intrínseco no nosso cotidiano que às vezes sequer notamos.

Para chegar na Ucrânia não é fácil, os mísseis impedem os voos e a chegada até as fronteiras são longas e custosas. Mas há uma necessidade, cada vez maior, em não desumanizar o que acontece ao nosso redor.

Eu carregava opiniões sobre o país baseadas exclusivamente em análises políticas e, agora, retorno para casa destinado a jamais deixar o cálculo humano de fora. Este é um país que foi obrigado a fazer amizade com o caos.

Um erro crasso cometido por todos nós, da imprensa em geral, é de associar o país ao Zelensky. É o presidente, claro, mas não representa as marcas deste país. Muitos o aprovam, outros o detestam e quase todos o veem como passageiro e não um líder inegociável.

Destruições são vistas com frequência em Odessa (Gustavo Freitas / Especial para o Liberal)

Se há uma instituição profundamente ligada ao povo, é o exército. Lá estão os filhos, pais, tios, primos, netos e, em alguns casos, filhas e netas também. É uma grande família que está sacrificando a vida pelo país todos os dias, ainda que não sejam os responsáveis diretos por decidir se a Ucrânia pode ou não resistir à guerra.

São milhares de ucranianos em combate todos os dias, mas o destino do país está nas mãos de duas pessoas. Uma tomará posse em Washington daqui a 8 dias e a outra está sentada no Kremlin.

A grande maioria das mulheres não estão no front, mas estão integralmente ligadas à guerra. Estou na imigração da cidade fronteiriça de Przemysl, fazendo o trajeto inverso da semana passada e daqui vejo mais uma vez um mar de mães, avós, filhas e netas com malas vazias para fazer compras na Polônia e outras de malas abarrotadas para arriscar a vida de imigrante longe da guerra.

VEJA MAIS

Boa parte das mulheres ficam em casa ajudando nas atividades domésticas, passam dificuldades para conseguir emprego e, em muitos casos, precisam ir para a rua vender souvenirs para conseguir incrementar a renda.

Mas esta não é a única forma de olhar o país. Onde há dor e sofrimento por uma guerra frustrante, há também um povo resiliente, que acredita na própria vitória e que está vivendo a vida. Salvo os alertas aéreos, é preciso ter um olhar muito atento para notar que este é um país em guerra total.

Até mesmo nas ruas de Odessa, onde as feridas estão expostas, há beleza nas ruas limpas e iluminadas, gente jovem rindo e se encontrando nos bares e restaurantes da cidade que já teve uma das noites mais agitadas do continente.

Quando você cede ao medo, ele te paralisa e consome por inteiro. Para quem não tem a mesma força e o aparato militar que o inimigo, seguir vivendo é uma ameaça.

Casal de jovens aproveitando a tarde em Kiev (Gustavo Freitas / Especial para o Liberal)

Por ora,os cenários políticos apontam para uma vitória dos russos, ainda que a um custo muito alto. Antes da invasão em 2022, a língua russa era falada abertamente no sul do país e uma grande parcela de moradores do Donbass nutria simpatia pelos russos. O cenário mudou.

Em conversas com moradores do Donbass, eles dizem que há muitos apoiadores mas também muitos passaram a nutrir ódio de Putin por toda destruição causada em Donetsk e Lugansk. Em Odessa e outras cidades no sul, a língua russa se tornou um palavrão ofensivo que muitos escolheram eliminar do vocabulário. Se a vitória política e territorial se confirmar, ela será sob um gosto amargo.

Nos últimos dias, se você acompanhou estes relatos de guerra, acredito que também passou a ver um país tão distante de nós, de forma mais humana. Somos diferentes na língua, nossos inimigos não estão nas fronteiras e não vivemos sob o medo da guerra, mas também somos parecidos.

A Ucrânia é um país de mães que temem pelos filhos fora de casa, de pais que não dormem para colocar comida na mesa, é um país em que os jovens saem aos sábados para aliviar o fardo da semana, assistem futebol, criticam o presidente, gostam de comida feita em casa e costumam rir dos próprios problemas.

O país está pronto para um cessar-fogo, mas não a qualquer custo. Espero que achem um meio-termo em breve e voltem a ter uma boa semana de sono, sem os irritantes alertas aéreos pela madrugada. Já seria um bom começo.

*Esse projeto tem patrocínio da Máxima Segurança