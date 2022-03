Uma multidão de moradores da Ucrânia se aglomerou debaixo de uma ponte destruída, enquanto tentava fugir atravessando o rio Irpin, nos arredores da cidade de Kiev, neste sábado (5). A capital do país é um dos pontos estratégicos que as tropas russas pretendem ocupar. No entanto, as forças militares ucranianas oferecem resistência.