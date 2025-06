Ucrânia diz que Rússia lançou 479 drones contra o país, no maior bombardeio noturno da guerra

A Rússia lançou 479 drones contra a Ucrânia no maior bombardeio noturno da guerra, informou a Força Aérea Ucraniana na segunda-feira, 9. Além dos drones, 20 mísseis de vários tipos foram disparados contra diferentes partes do país. O bombardeio teve como alvo principalmente as áreas central e ocidental da Ucrânia. As informações são da Associated Press.

As defesas aéreas ucranianas destruíram 277 drones e 19 mísseis em pleno voo, informou um comunicado da Força Aérea, alegando que apenas 10 drones ou mísseis atingiram o alvo. Não foi possível verificar a alegação de forma independente.

Os ataques aéreos da Rússia geralmente começam no final da noite e terminam pela manhã, porque os drones são mais difíceis de avistar no escuro.

A Rússia tem atacado implacavelmente áreas civis da Ucrânia com drones Shahed durante os mais de 3 anos de guerra. Os ataques mataram mais de 12.000 civis ucranianos, segundo a ONU. A Rússia, por sua vez, afirma que seus alvos são apenas militares.

Esta nova série de ataques com drones ocorre em um momento em que Kiev e Moscou devem trocar prisioneiros e corpos de soldados mortos de ambos os lados.

Essa troca deveria ter ocorrido no último fim de semana, mas finalmente ocorrerá esta semana, de acordo com o chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov.