Trump se manifesta após desistência de Biden e diz que será mais fácil vencer

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou sobre a desistência de Joe Biden em disputar as eleições presidenciais no país, neste domingo (22/07). Num telefonema para a rede de notícias CNN minutos após o presidente Joe Biden anunciar a sua saída da corrida de 2024, Trump classificou o democrata como sendo “de longe o pior presidente da história do país”.

VEJA MAIS

Embora não esteja claro quem será o candidato Democrata, Trump disse acreditar que a vice-presidente Kamala Harris será mais fácil de derrotar do que Biden teria sido, caso ela de fato assuma a titularidade da candidatura.

Desistência de Biden

O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou um comunicado neste domingo (22/07), anunciando que desistiu da campanha à reeleição. Ele estava sendo bastante pressionado após uma série de erros e principalmente seu desempenho no primeiro debate eleitoral, realizado no início do mês.

E seguida, Biden publicou em seu perfil no Instagram uma foto com a vice-presidenta Kamala Harris, onde mostra apoio à candidatura dela para defender o partido Democrata nas eleições de 2024.

"Meus companheiros democratas, decidi não aceitar a nomeação e concentrar todas as minhas energias em minhas funções como Presidente pelo restante do meu mandato. Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha Vice-Presidente. E foi a melhor decisão que tomei. Hoje, quero oferecer meu total apoio e endosso para que Kamala seja a candidata do nosso partido este ano. Democratas — é hora de nos unirmos e derrotar Trump. Vamos fazer isso", escreveu Biden.