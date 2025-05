Trump: Putin está brincando com fogo e, sem minha ajuda, coisas ruins aconteceriam com Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu homólogo russo, Vladimir Putin, "está brincando com fogo".

"O que Vladimir Putin não se dá conta é que se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins poderiam ter acontecido com a Rússia. Coisas muito ruins, quero dizer. Ele está brincando com fogo", disse Trump em registro na plataforma TruthSocial nesta terça-feira, 27.

Os comentários ocorrem em meio a informações de que Trump abordou a possibilidade de impor sanções contra Moscou esta semana, diante da frustração com os ataques contínuos do presidente russo à Ucrânia e com o ritmo lento das negociações de paz, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Trump disse que Putin "ficou completamente louco" após a Rússia lançar o maior ataque aéreo da guerra na Ucrânia.