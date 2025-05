Mulher sente cheiros estranhos e é diagnosticada com câncer grave no cérebro

Imagine só: você começa a sentir cheiros estranhos de forma aleatória, sem saber o significado disso, para no fim descobrir uma doença grave? Foi isso o que ocorreu com a professora aposentada Fiona Charles, de 61 anos, durante o verão de 2024. Saiba mais sobre essa história curiosa a seguir:

Como tudo começou?

No verão de 2024, a britânica Fiona Charles começou a sentir cheiros que não tinham causa aparente, especialmente de comida queimada. A suspeita de que algo não estava certo veio quando os odores passaram a ser acompanhados de uma sensação de calor súbito e batimentos cardíacos acelerados.

A mulher achou que fossem sintomas de um pequeno acidente vascular cerebral (AVC) e procurou um clínico geral do serviço público de saúde do Reino Unido, mas o médico a informou que seus sintomas não eram preocupantes.

Com o passar do tempo, além dos odores, ela passou a sentir dores de cabeça intensas, e procurou uma segunda opinião. Em outubro, ela conseguiu fazer uma ressonância magnética que revelou um câncer no cérebro extremamente agressivo, chamado glioblastoma.

Câncer Agressivo

O gliobolastoma, também conhecido como glioblastoma multiforme (GBM), é o tipo mais comum e mais agressivo de tumor cerebral maligno em adultos. Ele se origina das células da glia, especificamente dos astrócitos, que são células de suporte do sistema nervoso central.

É um cancer que cresce rapidamente e se infiltra nos tecidos cerebrais saudáveis, tornando sua remoção completa extremamente difícil e, mesmo com tratamento, a sobrevida média é de cerca de 12 a 15 meses após o diagnóstico.

Sintomas de câncer no cérebro

Os sintomas variam de acordo com a localização do tumor no cérebro e costumam ser progressivos. Eles podem facilmente ser confundidos com os sintomas mais comuns do AVC. Entre os mais comuns, estão:

Dor de cabeça persistente, especialmente ao acordar ou ao se deitar.

Náuseas e vômitos sem causa aparente.

Convulsões em pessoas sem histórico.

Alterações de visão, audição, fala ou equilíbrio.

Perda de memória, confusão mental e mudanças de comportamento.

Fraqueza em um lado do corpo.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com