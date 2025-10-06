Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump envia Guarda Nacional a Chicago enquanto ICE amplia ações agressivas contra imigrantes

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou neste fim de semana o envio de 300 membros da Guarda Nacional a Chicago, em meio a uma escalada de confrontos entre agentes federais e moradores locais. A decisão ocorre enquanto o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) intensifica operações na cidade com o uso de helicópteros, gás lacrimogêneo e detenções em massa.

Segundo a Casa Branca, o objetivo é "proteger oficiais federais e propriedades" diante de "distúrbios violentos e anarquia que líderes locais não conseguiram conter", afirmou a porta-voz Abigail Jackson. O governador democrata de Illinois, JB Pritzker, criticou duramente a medida, chamando-a de "uma encenação fabricada - não um esforço sério para proteger a segurança pública". "É ultrajante e antidemocrático exigir que um governador envie tropas contra sua própria população", disse.

Desde o início da ofensiva migratória, mais de mil pessoas foram presas na região de Chicago, incluindo imigrantes legais e cidadãos americanos. Moradores e líderes comunitários acusam os agentes do ICE de "transformar a cidade em zona de guerra", com incursões noturnas em conjuntos habitacionais e o uso de agentes químicos perto de escolas.

O Departamento de Segurança Interna confirmou ainda que agentes da Patrulha de Fronteira atiraram e feriram uma mulher no sudoeste da cidade após serem atacados por veículos, episódio que ampliou as tensões. Pritzker afirmou que "eles são os que estão tornando isso uma zona de guerra". Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/GUARDA NACIONAL//CHICAGO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Reunião de Lula Trump foi positiva, diz Haddad, sem dar detalhes

06.10.25 11h38

Lula fala com Trump por videochamada na manhã desta segunda (6)

06.10.25 11h18

Israel e Hamas negociam plano de paz de Trump no Egito: o que esperar do encontro?

06.10.25 11h07

Na França, tribunal de apelação revisita caso de estupro de Gisèle Pelicot

06.10.25 10h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

REPERCUSSÃO

Jovem suspeita de triplo feminicídio é presa ao vivo durante entrevista na TV

Morena Verdi, Brenda Del Castillo e Lara Gutiérrez foram torturadas e esquartejadas em crime que chocou Buenos Aires

29.09.25 23h20

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

VÍDEO: Turista escorrega e morre durante escalada em monte ao tirar uma selfie

Homem despencou de desfiladeiro de mais de 5.000 metros durante escalada no Monte Nama Feng ao tirar o cinto de segurança para a foto

29.09.25 8h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda