Trump diz que negociações com Irã são 'última chance' e que Ormuz poderia ser reaberto amanhã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou no período da tarde desta segunda-feira, 3, que as conversas com o Irã estão acontecendo e que o Estreito de Ormuz poderia ser reaberto já amanhã, apesar das negativas de ambos os lados sobre tratativas diretas. "Elas negociações estão acontecendo neste momento... Esta é a última chance do Irã. É a última oportunidade para que assinem um bom acordo", disse, em coletiva de imprensa na Casa Branca.

Trump também disse que os aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e o Irã pediram pela suspensão dos ataques programados para o último fim de semana, ao solicitarem a continuação do diálogo.

Segundo o presidente norte-americano, a primeira fase do processo de negociações envolve a reabertura do Estreito de Ormuz, que posteriormente irá focar na desnuclearização do Irã.

"Não permitirei que o Irã cobre pedágio pela navegação no Estreito de Ormuz", reiterou Trump.

O chefe da Casa Branca ainda cobrou das petroleiras norte-americanas, Chevron e Exxonmobil, que baixem os preços dos combustíveis, ao alegar que elas estão obtendo lucros exorbitantes diante da oferta reduzida de petróleo no mercado global.