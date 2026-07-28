Governo Trump pede à Suprema Corte dos EUA que autorize mudança no voto por correio

O pedido ocorre logo após Trump fazer um pronunciamento intensificando sua campanha de anos para levantar dúvidas sobre a legitimidade das eleições

O governo de Donald Trump solicitou à Suprema Corte dos Estados Unidos (EUA) que confirme uma ordem executiva capaz de alterar de forma drástica a votação por correio nas próximas eleições parlamentares de novembro.

A ordem executiva prevê que o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) e o comissário da Administração da Previdência Social (SSA) enviem às autoridades estaduais listas federais de cidadania. O objetivo é identificar eleitores elegíveis.

A medida também instrui o Serviço Postal dos EUA a entregar as cédulas por correio apenas às pessoas que constam nessas listas. Adicionalmente, exige que os votos sejam enviados em envelopes seguros, contendo códigos de barras exclusivos para rastreamento.

Impacto da ordem executiva federal

Estados e localidades que não cumprirem as novas normas estabelecidas pela ordem executiva poderão ter seu financiamento federal suspenso. Esta regra busca garantir a adesão dos estados às mudanças propostas pelo governo.

Críticas de Trump ao voto por correio

O pedido à Suprema Corte ocorre logo após o presidente Donald Trump intensificar sua campanha. Ele tem levantado dúvidas sobre a legitimidade das eleições por anos. Esta ação judicial pode ser uma das várias contestações ligadas ao voto a chegar à Corte antes da disputa eleitoral decisiva.