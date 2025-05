Trump considera tirar US$ 3 bilhões em verbas da Harvard e doá-los para escolas técnicas

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 26, que está considerando retirar US$ 3 bilhões em verbas da Harvard e "doá-los para escolas técnicas em todo o nosso país", reiterando alegações de que a universidade americana é "muito antissemita". "Que grande investimento seria para os EUA, e tão necessário!", escreveu o republicano, na Truth Social.

Em outra publicação, Trump disse que ainda espera listas de estudantes estrangeiros da Harvard para determinar "quantos lunáticos radicalizados, criadores de problemas, não devem ter entrada permitida novamente" nos EUA. "Harvard está muito lenta para apresentar esses documentos, e provavelmente por boas razões!", pontuou, acusando a universidade de comprar o "melhor juiz (para eles!)". "Mas não temam, o governo irá, no fim, VENCER!"

Na sexta-feira, 23, um juiz federal barrou temporariamente a tentativa do governo Trump de impedir matrículas de novos estudantes estrangeiros em Harvard. A universidade entrou com dois processos contra as medidas do republicano. Contudo, enquanto Harvard busca alívio nos tribunais, professores e administradores estão elaborando planos de contingência e se preparando para uma guerra prolongada, tendo em vista que o governo tem muitas ferramentas à disposição para pressionar as finanças da universidade enquanto as disputas judiciais se arrastam.

*Com informações da Dow Jones Newswires.