Trump ameaça a Rússia com novas sanções caso não acabe a guerra 'ridícula' na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (22) que poderá impor novas sanções e tarifas à Rússia caso a guerra na Ucrânia não acabe.

Em uma postagem nas redes sociais, Trump destacou que não deseja causar prejuízos à Rússia, ressaltando seu apreço pelo povo russo e seu histórico de relacionamento positivo com o presidente Vladimir Putin. No entanto, ele também fez um ultimato ao líder russo.

“Se não fizermos um ‘acordo’, e em breve, não terei outra escolha senão impor altos níveis de impostos, tarifas e sanções a qualquer bem vendido pela Rússia aos Estados Unidos” e outros países, alertou Trump em sua rede social Truth Social.

“Farei um grande favor à Rússia, cuja economia está falhando, e ao presidente Putin. Acertem agora e parem com essa guerra ridícula! Só vai piorar”, alertou o republicano.

A Rússia lançou uma invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, avançando por três frentes: a fronteira russa, a Crimeia e Belarus, um estreito aliado do Kremlin.

Nos primeiros dias de combate, as forças leais ao presidente Vladimir Putin obtiveram ganhos significativos; no entanto, as tropas ucranianas conseguiram preservar o controle sobre Kiev, apesar dos ataques à cidade.

A ofensiva foi amplamente condenada pela comunidade internacional, resultando em sanções econômicas severas contra o governo russo.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)