Tropa israelense invade principal hospital da Faixa de Gaza atrás de corpos de reféns

O maior hospital de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, foi invadido por militares israelenses nesta quinta-feira (15). As Forças de Defesa de Israel (FDI) entraram no Hospital Nasser em busca dos corpos de reféns que poderiam estar no local.

De acordo com o porta-voz das FDI, Daniel Hagari, eles tinham “informações confiáveis ​​de uma série de fontes, inclusive de reféns libertados”, de que o Hamas já havia mantido reféns no hospital. Apesar da declaração, os militares não divulgaram publicamente essas evidências.

Hagari disse que as forças das FDI estavam “conduzindo uma operação precisa e limitada dentro do hospital Nasser”.

Ashraf Al-Qidra, porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza, disse: “A ocupação israelense invade o Complexo Médico Nasser e o transforma em um quartel militar depois de demolir o muro sul e entrar por ele”.

“Escavadeiras militares israelenses estão escavando as valas comuns que foram feitas dentro dos muros do complexo”, disse o Dr. Al-Qidra.

A invasão acontece um dia depois de centenas de civis terem sido forçados pelas forças israelenses a deixar o hospital, que usavam como abrigo.