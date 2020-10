'Todo mundo vai morrer’, diz mulher sem máscara expulsa de avião

Uma mulher teve um ataque de fúria, flagrado por uma câmera, ao ser expulsa de um voo por se recusar a usar uma máscara facial e tossindo deliberadamente nos passageiros.

No vídeo, feito por outro passageiro, a escocesa é vista sendo expulsa de um avião da EasyJet viajando de Belfast para Edimburgo em 18 de outubro, após se recusar a usar uma cobertura facial.

A comissária de bordo é vista conduzindo a mulher para fora do avião enquanto a passageira grita e xinga os passageiros antes de dizer à equipe: “Espero que você morra, p*”.

A passageira, inconformada com as regras sanitárias disse: “Você precisa viver. Todo mundo morre, sabe disso? Cada pessoa de merda morre. Se for corona ou não, todo mundo morre.”

Ela então trafega pelo corredor do avião, parando para tossir propositalmente nos passageiros. Em seguida, vira-se para o resto dos passageiros e diz: “Todo mundo morre, essa é a única coisa real.”

Um comissário de bordo enfurecido grita: “Fora, agora. Saia agora!”