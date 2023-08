Tiktoker cai de penhasco em cima de lava quente; ferimentos são graves

Caleb Coffee, estrela do TikTok, sofreu um grave acidente enquanto explorava as paisagens do Havaí. O jovem de 18 anos, que possui 11 milhões de seguidores na rede social, caiu de um penhasco com uma altura de mais de 18 metros, em cima de rochas de lava quente. O acidente aconteceu durante uma caminhada com amigos na tarde de quarta-feira (16).

O tiktoker sofreu ferimentos graves e foi hospitalizado após a queda. Ele está sempre compartilhando nas redes sociais suas aventuras na natureza, em penhascos, cachoeiras e praias.

Caleb, que havia se mudado recentemente para o Havaí, publicou um vídeo em sua conta do TikTok mostrando que está no leito do hospital, exibindo ferimentos no rosto e dentes quebrados.

No vídeo, o jovem faz um agradecimento e relatou outras experiências de quase morte. "Queria agradecer a todos. Acabei de descobrir que meu pescoço e coluna não estão quebrados! Quero agradecer principalmente a Deus. Essa não é a primeira vez que eu quase morro na minha vida. Quando eu era novo, tive grandes convulsões e quase morri. Ontem eu quase morri também. Foram 68 pés de altura (20 metros). Nem posso imaginar. Nem me lembro direito. Eu acordei e pensei que fosse morrer. Eu não morri. Obrigada Deus", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)