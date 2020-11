TikTok põe aviso em vídeos para alertar quem tem epilepsia

O TikTok apresentou esta semana uma ferramenta para proteger os usuários de conteúdos fotossensíveis. O novo recurso permitirá que as pessoas com epilepsia pulem vídeos que podem desencadear uma crise.

A novidade oferece uma notificação quando o internauta encontra em um vídeo fotossensível e dá duas opções: "Assistir vídeo" e "Pular todos". Esta última será apresentada a todos os usuários nas próximas semanas e removerá todos os vídeos com possíveis gatilhos do tipo.

"As mudanças iniciais de acessibilidade que estamos fazendo em nossa plataforma são projetadas para tornar o TikTok mais amigável para todos, especialmente para aqueles que vivem com epilepsia", conta Joshua Goodman, diretor de produto, confiança e segurança da plataforma, em comunicado.

Há alguns meses o TikTok já havia lançado um recurso que alerta automaticamente os criadores se o vídeo produzido por eles contém efeitos que podem causar a epilepsia fotossensível.

Entenda o que são os vídeos fotossensíveis

São conteúdos com sequências de imagens e luzes piscantes. Isso pode ocasionar diversos sintomas, desde um simples desconforto até uma convulsão.

Quando expostos a padrões contrastantes de luz e sombra, o indivíduo com o diagnóstico da doença pode sofrer com alterações da consciência, hipersalivação, liberação de esfíncteres urinários e fecais, alteração da visão e do olfato, entre outros sintomas.

No caso de pessoas que não têm epilepsia, há possibilidade de uma sensação de mal-estar nessas condições.