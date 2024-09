TikTok Music sairá do ar em 28 de novembro; entenda

Em 28 de Novembro, a TikTok Music anunciou que encerrará suas atividades, retirando o site do ar e removendo os dados dos usuários. A empresa fez o anúncio através do site nesta terça-feira (24/9). Na orientação, explicam que até o fim de novembro, “o acesso ao TikTok Music, incluindo login, assinaturas e todas as outras funcionalidades, não estarão mais disponíveis”.

A recomendação da empresa aos usuários, é para que transfiram suas playlists à outras plataformas até a data do encerramento. O serviço de música foi lançado em julho do ano passado para concorrer com outros nomes do segmento, como o Spotify e o Apple Music. No entanto, o TikTok direcionará os usuários a um recurso intitulado de "Adicionar ao App de Música".

O recurso, que foi introduzido no ano passado, permite que os usuários salvem faixas que gostam no TikTok em playlists de serviços parceiros como Spotify, Apple Music e Amazon. O recurso foi desenvolvido pela Byte Dance, dona do TikTok, e aproveitaria a fama dos vídeos virais na plataforma, para capitalizar essa popularidade entre os fãs de música. Esse processo levou a confrontos com gravadoras que exigiram pagamentos mais altos pelos direitos autorais.

No início deste ano, a Universal Music teve um impasse de meses, o que levou artistas como Drake e Rihanna a serem retirados do TikTok. O aplicativo de música, originalmente chamado Resso, foi lançado inicialmente em 2019, apostando que a empresa poderia direcionar os usuários do TikTok para um novo serviço de música independente. Ele estava disponível no Brasil, Indonésia, Austrália, México e Singapura.