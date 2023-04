Testículo de adolescente é 'sugado' pelo próprio corpo e garoto precisa de cirurgia

Um adolescente de 16 anos teve que passar por uma cirurgia de emergência após seu testículo esquerdo se deslocar dentro do próprio corpo enquanto ele jogava golfe. O incidente inusitado ocorreu quando o jovem agachou para pegar uma bola e sentiu o órgão se mover para dentro, levando-o a sentir uma dor intensa.

Considerado "extremamente raro" pelos médicos, o caso foi publicado no Urology Case Reports em março de 2023. Após exames de toque que não encontraram o testículo, exames de imagem foram realizados e os médicos conseguiram identificar que o órgão havia subido pelo corpo até o intestino.

De acordo com os médicos, o corpo masculino possui cavidades para abrigar o testículo, especialmente em situações de frio que poderiam ocasionar a infertilidade masculina. No entanto, no caso do jovem, uma má-formação de nascença (processo vaginal patente) fez com que o órgão se deslocasse muito mais para cima do que deveria.

Apesar de não ser o primeiro caso documentado deste tipo de condição anatômica, os médicos se surpreenderam com o fato de o testículo ter se deslocado durante uma atividade tão cotidiana, quando o mais comum é que isso ocorra durante alongamentos mais intensos.

Com o paciente sedado, o órgão foi puxado de volta ao lugar e a abertura que permitiu a subida do testículo foi estreitada para que o problema não volte a se repetir. Após sete meses de consultas médicas, a equipe assegurou-se de que o jovem estava bem e que não houve prejuízos para a sua capacidade reprodutiva.

"O fenômeno é raro e pode acontecer em jovens passando pela puberdade ou antes dessa fase da vida, mas pode ser reparado prontamente", afirmaram os médicos, no relato de caso.