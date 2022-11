Tesla sem controle deixa dois mortos na China; vídeo

Um acidente envolvendo um veículo da marca Tesla deixou dois mortos e três feridos na província de Guangdong, na cidade de Chaozhou, na China, depois do motorista perder o controle e o carro andar em alta velocidade pelas ruas.

VEJA MAIS

Segundo informações da imprensa local divulgadas pela CNN Brasil e Uol, o acidente foi registrado no dia 5 de novembro e flagrado por câmeras de segurança das ruas. No vídeo divulgado, o condutor, identificado como Zhan, de 55 anos, tenta estacionar um Model Y quando ele perde o controle, anda por dois quilômetros em alta velocidade e colide com outros veículos e um ciclista. Veja:

Após o vídeo viralizar nas redes sociais, com muitos internautas apontando um pane no carro, a montadora norte-americana afirmou, no domingo (13), que ajudará a polícia nas investigações. "A polícia está atualmente procurando uma agência terceirizada para investigar a verdade por trás deste acidente e forneceremos ativamente qualquer assistência necessária", disse a fabricante do bilionário Elon Musk.

De acordo com o jornal chinês Jimu News, a polícia descartou a possibilidade do motorista estar sob efeito de drogas ou álcool e que um membro não identificado da família afirmou que o homem teve problemas com o pedal do freio. No entanto, uma filial da Tesla no país alegou que os vídeos mostram que as luzes do freio não estavam acesas e que seus dados não mostraram nenhuma ação para pisar nos freios.

Até o momento, as autoridades ainda não descobriram o que causou o acidente.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de Oliberal.com)