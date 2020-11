Tempestade Eta inunda partes do sul da Flórida ao passar pelo Golfo do México

A tempestade tropical Eta provocou chuvas torrenciais no sul do Estado norte-americano da Flórida nesta segunda-feira depois de chegar à região de Keys, inundando ruas e bairros residenciais e deixando milhares sem energia ao recuar pelo Golfo do México.

A tempestade, que estava 48 quilômetros a oeste-sudoeste de Dry Tortugas e avançando pelo golfo, poderia causar inundações relâmpago com risco de morte em partes urbanas do sudeste da Flórida ao longo do dia, segundo um boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC).

No condado de Broward, no sudeste da península do Estado, ruas de bairros residenciais e comerciais estavam totalmente submersas, como mostraram vídeos publicados no Twitter.

A Eta atingiu terra firme em Lower Matecumbe Key, parte de um arquipélago no litoral do extremo sul da Flórida, pouco antes da meia-noite de domingo na qualidade de uma tempestade tropical poderosa com ventos máximos contínuos de 100 quilômetros por hora.

Mais cedo no domingo, ela se abateu sobre o centro de Cuba com chuvas torrenciais, causando transbordamento de rios e inundações relâmpago em algumas cidades pequenas.

A estimativa era de que a tempestade causaria de 5 a 10 centímetros de chuva em partes do sul da Flórida nesta segunda-feira, o que aumentaria totais máximos isolados de 45 centímetros de precipitação em algumas partes da região, disse o boletim do NHC.

A previsão era que a Eta desviaria na direção sudoeste nesta segunda-feira e voltaria para o nordeste até quarta-feira, disse o NHC. Embora esteja se movendo no litoral, ela ainda poderia representar um perigo para a Flórida no final desta semana, segundo o centro de furacões.