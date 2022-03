Tanques russos chegam às 'portas' de Kiev após mais uma rodada de negociações sem resultados

Tanques russos chegaram às portas capital de Kiev nesta quinta-feira, 10, conforme a estratégia adotada por Moscou de fazer cerco às grandes cidades ucranianas. O avanço das tropas russas sobre Kiev aconteceu após mais uma rodada de negociações entre os dois países, realizada na manhã de quinta, que não resultou em nenhum acordo em relação ao fim conflito.



Segundo informações da Agence France-Presse, imagens de satélite registraram colunas de fumaça na cidade de Skybyn, situada a centenas de metros do último posto de controle no extremo nordeste de Kiev. Dias antes, os tanques russos já haviam se instalado nos subúrbios do norte e do oeste da cidade. Também às proximidades da capital, distante cerca de 5 km, a cidade de Velyka Dymerka foi alvo de ataques de foguetes russos Grad.



Conforme informou o Estado-Maior ucraniano, as forças russas continuam avançando para cercar Kiev, mas também atuam em outras frentes, como as cidades de Izium, Petrovske, Sumy, Ojtyrka e a região de Donestsk.