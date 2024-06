Talento ou sorte? Professor de Harvard investiga trajetória de famosos memoráveis

O novo livro de Cass R. Sunstein, "How to Become Famous" ("Como Ficar Famoso", em tradução livre), examina o papel da sorte no sucesso de personalidades como os Beatles, William Shakespeare, Taylor Swift, Jane Austen, Leonardo da Vinci, Muhammad Ali e George Lucas. O professor da Escola de Direito da Universidade de Harvard argumenta que, embora talento e habilidade sejam importantes, a fama muitas vezes depende de fatores além do controle individual.

Sunstein destaca que muitos acreditam que a fama é fruto exclusivo da excelência em um campo específico. No entanto, ele afirma que essa visão é equivocada, pois há muitas pessoas talentosas que nunca alcançam a fama. O autor sugere que fatores como “timing” (momento oportuno) e o apoio de uma rede influente são cruciais.

O caso dos Beatles ilustra a tese. Inicialmente, a banda enfrentou várias rejeições de grandes gravadoras, incluindo a EMI e a Decca. Foi apenas graças à intervenção de dois funcionários da EMI, que decidiram financiar a gravação de um disco, que os Beatles conseguiram seu primeiro contrato.

Leonardo da Vinci e sua obra mais famosa, a Mona Lisa, também foram beneficiados por um golpe de sorte. O roubo da pintura em 1911 aumentou significativamente sua notoriedade, levando as pessoas a questionarem o que havia de especial na obra, que antes era apenas uma entre muitas bem conceituadas.

Muhammad Ali, por sua vez, teve sua trajetória alterada por um evento fortuito na infância. Após ter sua bicicleta roubada, um policial sugeriu que ele aprendesse boxe, o que o levou a se tornar um dos maiores pugilistas da história.

Sunstein conclui que a diferença entre pessoas famosas e outras igualmente talentosas, mas desconhecidas, pode ser menor do que se imagina. O autor vê isso como um motivo de inspiração e humildade, mostrando que o sucesso pode depender de pequenas diferenças e da sorte.

Em "How to Become Famous", Sunstein analisa as trajetórias de várias figuras icônicas para ilustrar como o acaso e o apoio no momento certo podem ser determinantes para alcançar a fama.