Suspeito do caso Madeleine pode estar ligado a outros três crimes

Além do desaparecimento da garota britânica Madeleine McCann, que sumiu aos 3 anos na Praia da Luz, em Portugal, em 2007, o alemão Christian Brueckner também é investigado por outros crimes sexuais, segundo o jornal The Mirror. Brueckner cumpre pena por tráfico de drogas na Alemanha. Ele já cumpriu dois terços da sentença. Ele também foi condenado, em dezembro, pelo estupro de uma mulher de 72 anos em Portugal.

Ele nega envolvimento no caso de Madeleine, mas o promotor alemão Hans Christian Wolters garante ter provas que ligam Brueckner ao crime. Segundo o Mirror, o suspeito agora pode enfrentar outros três julgamentos. Ele é investigado pelos estupros de uma irlandesa na Praia da Rocha, em Portugal, em 2004, e de uma garota de 10 anos, também no Algarve, em 2007. O terceiro caso envolve o assédio sexual a quatro crianças durante um festival em São Bartolomeu de Messines, também em Portugal, em 2017.

Segundo o promotor alemão, o caso de Madeleine está perto de ser resolvido. Wolters garante ter novas provas do envolvimento de Brueckner, de 44 anos. "Reunimos novas evidências que fortalecem o caso que estamos construindo contra nosso principal suspeito", disse o promotor, em entrevista a um jornal na semana passada.

O promotor afirmou que os novos indícios são circunstanciais, e não provas forenses, mas que reforçam a tese de que Brueckner é o responsável pelo desaparecimento e morte da menina. "Infelizmente, não posso dizer o que é, mas fortalece nosso trabalho."

Na segunda-feira, o The Mirror afirmou que as novas evidências seriam registros telefônicos que mostram detalhes da movimentação do suspeito na época do desaparecimento de McCann. "Por muito tempo, os oficiais alemães disseram que muitas peças-chave do quebra-cabeça estavam faltando sobre os movimentos de Christian no Algarve", disse uma fonte ao jornal. "Esta nova informação pode ajudar a fornecer uma dessas peças."

A polícia portuguesa nunca conseguiu resolver o caso. Os pais de Madeleine, Gerry e Kate McCann, chegaram a ser detidos e depois soltos durante a investigação. O mistério só começou a ser desvendado em 2020, quando a polícia alemã anunciou que investigava um suspeito - Brueckner, que passou temporadas no Algarve entre 1995 e 2007.

Em 2011, Brueckner já havia sido identificado como suspeito pela Scotland Yard, mas sua relação com o caso foi afastada pois seu alvo principal seriam crianças do sexo masculino. "Não encontramos nenhuma evidência que sugira que ele não é culpado deste crime e encontramos muitas evidências que sugerem que ele é culpado, mas estou proibido de entrar nesses detalhes", disse o promotor alemão.