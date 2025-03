Suprema Corte de Israel suspende decisão governamental de destituir chefe do Shin Bet

A Suprema Corte de Israel suspendeu, nesta sexta-feira (21), a decisão do governo de destituir o chefe do Shin Bet, Ronen Bar, do cargo para que possa analisar os recursos contra sua demissão.

A decisão do tribunal foi tomada depois que partidos de oposição e uma ONG entraram com recursos separados, horas depois de o governo anunciar sua decisão de demitir o chefe do serviço de inteligência e segurança interna.

O partido de centro-direita Yesh Atid, do líder da oposição Yair Lapid, disse que recorreu da destituição de Bar à Suprema Corte em nome de vários partidos e denunciou uma "decisão tomada com base em um flagrante conflito de interesses do primeiro-ministro".

O Movimento por um Governo de Qualidade também recorreu do que chamou de "decisão ilegal", que representa "um risco real à segurança nacional".

Os recursos foram apresentados nesta sexta-feira, horas depois de o governo destituir Bar, argumentando que ele havia perdido a confiança do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

A demissão do chefe do Shin Bet deveria entrar em vigor em 10 de abril.

Nesta sexta-feira, ele participou de uma reunião para avaliar a situação em Gaza com o chefe do Exército, Eyal Zamir, disse o corpo armado em um comunicado.

Esta é a primeira vez na história de Israel que o chefe de sua agência nacional de inteligência é destituído.

A oposição afirma que Bar foi alvo de Netanyahu depois de criticar o governo pela falha de segurança que permitiu ao Hamas atacar Israel em 7 de outubro de 2023. Também menciona uma investigação do Shin Bet sobre o caso "Catargate", que envolveu pessoas próximas ao líder em supostos pagamentos secretos do Catar.

A procuradora-geral, Gali Baharav-Miara, alertou Netanyahu de que a decisão da Suprema Corte lhe "proíbe" temporariamente de nomear um novo chefe do Shin Bet.

"O Estado de Israel é um Estado de direito, e por lei é o governo que decide quem será o chefe do Shin Bet", respondeu Netanyahu em sua conta do X.

Baharav-Miara, que também é assessora jurídica do governo, poderá enfrentar no domingo uma moção de censura.

dms-mj/bfi/acc/es/aa/ic/mvv