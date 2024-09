Starlink volta atrás e decide bloquear acesso ao X no Brasil, conforme determinação do STF

A Starlink, empresa de internet via satélite liderada por Elon Musk, anunciou nesta terça-feira (9/3) que cumprirá a decisão judicial de bloquear o acesso à rede social X no Brasil. Inicialmente, no domingo (3), a companhia havia se recusado a acatar a ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), que exigia que as operadoras suspendessem o serviço da plataforma por não ter indicado um representante no país.

Contudo, nesta terça-feira, a Starlink revisou sua posição e confirmou a suspensão do acesso ao X no território brasileiro. "Apesar do tratamento ilegal imposto à Starlink com o congelamento de nossos ativos, estamos acatando a ordem de bloquear o acesso ao X no Brasil", afirmou a empresa em uma publicação no X, conforme noticiado pela agência Reuters.

A Starlink também informou que abriu um processo na Suprema Corte dos Estados Unidos, sede da empresa, argumentando contra a "ilegalidade flagrante" da ordem emitida por Moraes, que bloqueou as finanças da companhia e a impediu de realizar transações financeiras no Brasil. A empresa ressaltou que continua a explorar todos os recursos legais disponíveis e destacou que outros atores concordam que as "ordens recentes do ministro violam a Constituição brasileira".