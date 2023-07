Sobe para 54 o número de mortos após explosão suicida em comício no Paquistão

O número de mortos durante a explosão suicida em Bajur, no Paquistão, no último domingo (30), aumentou para 54. Mais de 200 pessoas ficaram feridas durante o incidente. As vítimas do atentado foram enterradas nesta segunda-feira (31).

A polícia acredita se tratar de uma célula local do grupo terrorista. O governo prometeu buscar por responsáveis pelo atentado.

As vítimas participavam de um comício organizado pelo partido Jamiat Ulema Islam, liderado pelo clérigo linha-dura e político Fazlur Rehman, que não compareceu ao evento.

VEJA MAIS

Rehman é apoiador do governo talibã no Afeganistão e já foi alvo de ataques anteriormente em 2011 e 2014.

Grupos islâmicos estão presentes em Bajur há muito tempo. O distrito era anteriormente uma base da Al Qaeda e um reduto do Talibã paquistanês ilegal, conhecido como Tehreek-e-Taliban Paquistão, ou TTP. O exército declarou o distrito livre do grupo em 2016, após uma série de ofensivas.

Shah disse que essas facções poderiam ter perpetrado o ataque para causar "confusão, instabilidade e inquietação antes das eleições".

Espera-se que o primeiro-ministro Shehbaz Sharif dissolva o parlamento do Paquistão em agosto.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).