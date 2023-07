Explosão de bomba em comício no Paquistão deixa 40 pessoas mortas

A explosão de uma bomba, no Noroeste do Paquistão, resultou em pelo menos 40 pessoas mortas e 150 feridas, neste domingo (30). De acordo com a polícia paquistanesa, uma pessoa teria se suicidado em um local onde estava ocorrendo um comício.

Uma operação de resgate para socorrer os feridos está em andamento. As forças de segurança isolaram a área e alertaram que o número de mortos pode aumentar.

"Um alto funcionário do partido deveria discursar no local, mas antes que ele chegasse, uma bomba explodiu", disse Akhtar Hayat Gandapur, inspetor-geral da polícia na província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão.

A polícia disse à BBC que encontrou evidências que sugerem que a explosão foi um possível ataque suicida. A motivação por trás do ataque ainda não está clara.

Imagens do local da explosão que circulam nas redes sociais mostram corpos espalhados e voluntários ajudando vítimas ensanguentadas a entrar em ambulâncias.

Imagens do local da explosão circulam pelas redes sociais com vítimas espalhadas. Nenhum grupo assume a responsablidade pelo ataque, mas o braço local do grupo Estado Islâmico recentemente realizou ataques contra o JUI-F.