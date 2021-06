Sintomas mais comuns de covid mudaram, alertam médicos

Por mais de um ano, as pessoas ficaram atentas a uma nova tosse, perda de olfato e paladar e alta temperatura.

Mas agora parece que essa tríade está desatualizada e pode estar fazendo com que pessoas não diagnosticadas espalhem ainda mais o vírus sem saber. Isso porque os primeiros dias da doença são os mais contagiosos.

Se você tem menos de 40 anos, os sinais a serem observados agora são dor de cabeça, dor de garganta e coriza, de acordo com os dados.

Se você tem mais de 40 anos, os principais sinais são dor de cabeça, coriza e espirros.

Um importante professor diz que a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, e que já está presente no Brasil, parece “funcionar de maneira um pouco diferente”.

No entanto, também pode ser porque a covid, independentemente da cepa, está causando uma epidemia em jovens e os sintomas variam de acordo com a faixa etária.

Sintomas novos

O professor Tim Spector, líder do estudo, disse ao The Telegraph: “Desde o início de maio, temos observado os principais sintomas e eles não são os mesmos de antes. O número um é a dor de cabeça seguida de dor de garganta, coriza e febre. Todos esses não são os velhos sintomas clássicos, o número cinco é a tosse, então é mais raro e nem vemos mais a perda do olfato entrando no top 10. Esta variante (Delta) parece estar funcionando de maneira um pouco diferente.”

Recentemente, dor de cabeça está se mostrando o sinal mais comum, afetando 66 por cento das pessoas com menos de 40 anos e 53 por cento das pessoas com mais de 40 anos.

As pessoas com mais de 40 anos têm menos sintomas principais muito leves, devido às vacinas na Europa que já chegou a essa faixa etária.

Nenhum dos sintomas são os três clássicos de tosse, febre ou perda do olfato.

A perda de paladar ou olfato não está mais entre os 10 principais sintomas em geral, descobriu recentemente o aplicativo britânico que reúne e mapeia os sintomas de pessoas infectadas no Reino Unido.