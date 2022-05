Seul instala semáforos nas calçadas para evitar acidentes com 'zumbis de celulares à mão'

Luzes de alerta de semáforos instalados no chão, em rampas de acesso das calçadas de cruzamentos, é a mais nova solução encontrada por Seul, capital da Coreia do Sul, para evitar evitar acidentes com pedestres desatentos, que trafegam pelas ruas olhando para o celular.

Os semáforos de chão foram instalados pelo poder público. As luzes de LED, em tons vermelho ou verde, como nos sinais de trânsito comuns, iluminam grandes faixas nas calçadas e indicam quando se pode ou não atravessar. Vermelho é pare, e verde é siga, como é padrão mundial para sinais de trânsito.

Sinalização: meta de evitar acidentes com distraídos por celulares (reprodução / governo de Seul)

As autoridades sul-coreanas querem reduzir acidentes envolvendo pedestres atentos demais aos seus celulares à mão. Por esse tipo de comportamento, eles já são chamados de “smombies”, termo que brinca com a expressão 'zombie', ou zumbis.

E o motivo é justamente o uso dos smartphones, que captam tanto a atenção dos usuários que, em geral, os levam a ficar distraídos e olhando para baixo, visualizando as telas dos celulares enquanto andam.