Sem maioria no Congresso, Milei pressiona deputados e senadores para aprovação do 'decretaço'

Sem maioria no Congresso, o presidente da Argentina Javier Milei pressiona deputados e senadores pela aprovação do Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), editado por ele em 20 de dezembro, e ameaça convocar uma consulta popular caso o "decretaço" seja rejeitado. Em entrevista à emissora LN+, o presidente declarou que a lentidão na tramitação de projetos se deve ao fato de "alguns" legisladores buscarem "propina".

"Parte da lentidão dos legisladores se deve ao fato de também buscarem propinas. Alguns, eu digo. Mas o fato de gostarem de discutir é porque estão em busca de propina. Isso aponta justamente contra os corruptos. E uma das coisas que procuram é entrar nessa dinâmica para vender seus votos. Tem muitos criminosos por aí", declarou o presidente.

“Se eles rejeitarem, eu convocaria um plebiscito e pediria que me explicassem por que estão contra o povo”, continuou o presidente, cujo partido, o Liberdade Avança, é minoria no Legislativo, com 39 dos 257 deputados e 7 dos 72 senadores.

Em um comunicado nas redes sociais, o porta-voz do governo Manuel Adorni disse que “os deputados e senadores terão que escolher entre apoiar o que o povo votou, a mudança, esta Argentina que queremos para o povo de bem e sem o peso do Estado, ou continuar a obstruir esta mudança e [impedir o que] a maioria do povo quer”.

Os parlamentares devem discutir o DNU de Milei, nos próximos dias. O pacote de medidas modifica ou revoga mais de 350 normas no país e tem o objetivo de desregular a economia argentina. Enfrentando uma de suas piores crises econômicas, a Argentina tem 40% da população vivendo na pobreza e a inflação ultrapassado os 140% anuais.

Pela Constituição argentina, caso um plebiscito convocado pelo Poder Executivo sobre o DNU seja aceito, o pacote não entra em vigor automaticamente, mas traria mais capital político para o presidente.