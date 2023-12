Decreto de Milei impedirá a renovação dos contratos de 5 mil funcionários públicos na Argentina

O governo do novo presidente da Argentina Javier Milei anunciou nesta terça-feira (26) que um decreto irá impedir a renovação de contrato de funcionários públicos com menos de um ano de trabalho na administração central do Executivo e em organizações descentralizadas do Estado, além de empresas públicas e corporações de maioria estatal. Segundo a imprensa do país, cerca de sete mil empregados do Estado serão afetados pela medida. Já o governo fala em 5 mil pessoas alcançadas pela medida.

VEJA MAIS

Trabalhadores contratados no último ano que preencham cotas para pessoas trans e deficientes previstas por lei devem ser excluídos do decreto, ainda de acordo com a mídia argentina.

(Instagram / Javier Milei)

Existe a possibilidade de outras exceções serem incluídas no texto.

Redução de salários

Outra medida que pode afetar quem trabalha no Estado trata da possibilidade de congelamento salarial e até redução salarial de 15% para altos funcionários públicos. Segundo o jornal Clarín, o assunto tem sido estudado pelo governo, como parte do "Plano Motoserra", o pacote de ajustes fiscais anunciados no início do mês. Entre as medidas do pacote, estavam a desvalorização do peso, a redução de subsídio e o cancelamento de licitações.