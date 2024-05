Seis recém-nascidos morrem em incêndio em hospital infantil na índia

Seis recém-nascidos morreram durante um incêndio que atingiu um hospital infantil de Nova Délhi, capital da Índia, na noite de sábado (25/05). O corpo de bombeiros informou à imprensa que as chamas começaram em um prédio vizinho e rapidamente atingiram a unidade hospitalar.

Outros seis recém-nascidos foram resgatados pelos bombeiros e levados para um outro hospital. Eles ainda não foram identificados porque os registros de nascimento não foram encontrados no momento do resgate.

VEJA MAIS

Um dos bebês resgatados está em estado grave e respira com ajuda de aparelhos. As autoridades locais afirmaram que os demais bebês estão recebendo os cuidados médicos necessários.

As causas do incêndio ainda são investigadas. De acordo com o ministro-chefe de Deli, Arvind Kejriwal, “quem quer que seja responsável por esta negligência, não será poupado”.

A polícia de Nova Délhi informou que o proprietário do hospital infantil fugiu do local.