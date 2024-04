Menina de 9 anos impressiona web ao levantar peso de 75 kg; assista

Arshia Goswami, de apenas 9 anos, é a indiana mais jovem a levantar pesos. Considerada a “versão feminina do Hércules", a pequena viralizou nas redes sociais ao levantar 75 quilos, o que equivale a três vezes seu peso corporal. O vídeo publicado no perfil do Instagram de Arshia já foi visualizado mais de 12 milhões de vezes e, além de surpreender os internautas, deixou os especialistas de halterofilismo boquiabertos.

Na gravação, ela aparece levantando o peso com a ajuda de cinto de musculação com regulagem. Esse é o novo recorde! A marca interior na Índia era 60 quilos. Confira!

VEJA MAIS

Os comentários da publicação são marcados por surpresas e elogios à garota indiana.

“Uau. Levei anos para tentar esse peso na minha adolescência. Muito respeito”, escreveu um usuário. “Facilmente 25 quilos a mais do que meu recorde. E tenho 42 anos. Isso é incrivelmente impressionante!”, completou outro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)