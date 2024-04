Jovem morre afogado em festa rave e família descobre o óbito pelas redes sociais

Lucas Dantas de Assis, de 28 anos, morreu afogado na piscina de uma festa rave, no último domingo (14). A família ficou sabendo sobre a morte do jovem pelas redes sociais e questionou sobre a negligência da organização do evento.

De acordo com Informações dos amigos de Lucas, o jovem teria passado cerca de 20 minutos debaixo d'água, sem que ninguém notasse a situação. O caso aconteceu em um sítio em Guaratiba, bairro na zona oeste do Rio de Janeiro. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que ele foi atendido no Hospital Municipal Pedro II, mas que não resistiu.

VEJA MAIS

O corpo de Lucas foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, que confirmou a causa da morte como afogamento. A família realizou o sepultamento de Lucas Dantas nesta terça-feira (16).

A organização do evento informou através de publicação de nota que Lucas ainda apresentava sinais vitais quando deu entrada no Posto Médico da festa e que jovem teria sido socorrido e levado pela UTI móvel para o hospital.

Os organizadores afirmaram ainda ter toda a documentação e alvarás exigidos pelo poder público. "[...] atendendo todo o quantitativo de prestadores de serviços exigidos pela legislação, ressaltando que durante todo o período o evento contou com guarda-vidas, brigadistas, posto médico, ambulância, médico, enfermeiro e seguranças".