Operação da polícia mira influenciadores investigados por falsas rifas na internet

Influenciadores com milhões de seguidores nas redes sociais estão sendo investigados por, supostamente, anunciar na internet sorteios de prêmios que nunca são entregues. Na manhã desta quarta-feira (17.04), Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Sorte Grande, que apura a divulgação de falsas rifas nas redes sociais. Segundo os investigadores da Delegacia do Consumidor (Decon), o esquema movimentou pelo menos R$ 15 milhões.

Entre os investigados estão Luiz Guilherme de Souza (o Gui Polêmico), que soma 15 milhões de seguidores; Nathanael Cauã Almeida de Souza (o Chefin), que tem 13,5 milhões de seguidores, e Samuel Bastos de Almeida (o Almeida do Grau), que possui 450 mil seguidores.

As investigações apontam que os suspeitos promoviam rifas com prêmios em dinheiro, lotes de celulares, veículos de luxo e até apartamentos. A Polícia afirma ainda que os influenciadores, com a ajuda de comparsas, simulavam a entrega dos bens mais valiosos e publicavam os vídeos em seus perfis, tentando conferir credibilidade ao sorteio. Já os prêmios mais simples, eram entregues aos ganhadores, com o objetivo de estimular os jogos.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão contra cinco alvos, nesta quarta-feira. O grupo investigado pode responder por crimes como estelionato, crime contra a economia popular e associação criminosa.