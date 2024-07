Seis estrangeiros são encontrados mortos em hotel de Bangcoc; premiê tailandês ordena investigação

A polícia tailandesa está investigando a morte de seis estrangeiros cujos corpos foram encontrados em um quarto de hotel de luxo em Bangcoc nesta terça-feira (16/07), e procura uma sétima pessoa relacionada ao incidente.

Todos os seis, que eram descendentes de vietnamitas, sendo que dois deles tinham passaportes dos Estados Unidos, fizeram o check-in no hotel Grand Hyatt Erawan, em Bangcoc, em dois momentos distintos, depois de chegarem no sábado e no domingo, disse o oficial de polícia Thiti Saengsawang aos repórteres.

O grupo - três homens e três mulheres - se hospedou em quartos diferentes, mas seus corpos foram encontrados em um quarto, que não apresentava sinais de luta, afirmou ele.

"Não se tratou de lesão autoprovocada, mas alguém causou as mortes", disse Thiti, acrescentando que a polícia estava procurando uma sétima pessoa ligada ao grupo.

"Estamos rastreando cada passo desde que eles desceram do avião."

Os policiais encontraram os corpos após uma ligação da equipe do hotel por volta das 17h30 (horário local) informando que havia mortes, disse a polícia tailandesa em um comunicado.

O primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, que visitou o hotel no final da terça-feira com oficiais seniores da polícia, ordenou uma investigação rápida sobre o assunto, informou o governo em um comunicado.

"O primeiro-ministro determinou que todas as agências tomem medidas urgentes para evitar o impacto sobre o turismo", afirmou.

As embaixadas dos EUA e do Vietnã em Bangcoc não responderam às ligações da Reuters.

O Grand Hyatt Erawan, que tem mais de 350 quartos e está localizado em um bairro turístico popular da capital tailandesa, conhecido por suas lojas e restaurantes de luxo, também não respondeu imediatamente às ligações ou a um email pedindo comentários.

O turismo é um dos principais impulsionadores da segunda maior economia do Sudeste Asiático, com o governo esperando 35 milhões de chegadas de estrangeiros este ano, depois que 28 milhões visitaram o país em 2023, gastando cerca de 33,71 bilhões de dólares.

O setor de turismo foi abalado em outubro passado por um tiroteio em um shopping center de luxo, próximo ao Hyatt, no qual dois estrangeiros foram mortos, o que levou o governo a tomar medidas para elevar a confiança, incluindo o aumento da segurança em locais populares.

Para atrair mais visitantes, o governo ofereceu períodos mais longos de permanência e isenção de visto para várias nacionalidades.