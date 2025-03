Segundo novo boletim médico, estado de saúde de Papa Francisco é estável

O Vaticano divulgou na tarde deste domingo (2) um novo boletim médico sobre o estado de saúde do Papa Francisco, que permanece estável. De acordo com a Santa Sé, o pontífice continua a receber oxigenoterapia de alto fluxo, mas não precisou de ventilação mecânica. Francisco segue sem febre (apirético), e seu quadro clínico não apresentou alterações significativas ao longo do dia.

O boletim informou que, apesar da estabilidade, o prognóstico ainda é reservado devido à complexidade do quadro. O Papa Francisco permanece internado no hospital desde o dia 14 de fevereiro, após ser diagnosticado com bronquite, que evoluiu para pneumonia em ambos os pulmões.

“O Santo Padre não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo. Ele está sem febre e segue se alimentando de forma independente, realizando fisioterapia respiratória regularmente”, destacou o comunicado.

Este é o período mais longo de internação de Francisco desde o início de seu papado, em 2013. Embora os médicos não tenham informado o tempo exato de tratamento necessário, o pontífice tem se mantido ativo em sua recuperação.

Neste domingo (2), ele participou da Santa Missa com os profissionais que o acompanham, alternando entre momentos de repouso e oração, conforme detalhado no boletim.

Em uma mensagem divulgada pelo Angelus, Francisco agradeceu as orações dos fiéis e expressou sua gratidão pelos cuidados recebidos. "Irmãs e irmãos, envio-lhes estes pensamentos do hospital, onde, como sabem, estou há vários dias, acompanhado por médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço o cuidado com que cuidam de mim", escreveu o Papa. Ele também mencionou a "proximidade" dos fiéis, dizendo se sentir "carregado" pelo carinho e orações de pessoas de todo o mundo.

Além disso, o pontífice aproveitou para pedir orações pela paz em várias regiões do mundo afetadas por conflitos, como a Ucrânia, Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão e Kivu.

Na última atualização, o Vaticano confirmou que o quadro clínico do Papa Francisco não teve piora significativa desde sábado (1º), mantendo-se estável ao longo do dia. Ele segue sem febre, sem sinais de infecção e com seus parâmetros hemodinâmicos controlados. O pontífice também não apresentou episódios de broncoespasmo, um sintoma comum de problemas respiratórios.