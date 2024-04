Secretário-geral da ONU pede fim de ‘retaliações’ no Oriente Médio

Na manhã desta sexta-feira (19/04), o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, enfatizou a urgência de interromper o "perigoso ciclo de retaliações no Oriente Médio".

"Condeno qualquer ato de retaliação e apelo à comunidade internacional para que trabalhe em conjunto para evitar qualquer desenvolvimento adicional que possa levar a consequências devastadoras para toda a região e para além dela", escreveu Guterres em uma postagem no X (antigo Twitter).

Também nesta sexta-feira, houve o registro de um ataque aéreo na região central do Irã. Conforme informações de um oficial dos Estados Unidos concedidas à CNN Brasil, o ataque foi conduzido por forças israelenses. A ofensiva ocorre menos de uma semana após o Irã ter lançado, no último sábado (13/04), mais de 200 drones e mísseis contra o território de Israel.

Segundo as autoridades em Teerã, a ação foi uma resposta a um suposto ataque de origem israelense que resultou na morte de oficiais na embaixada iraniana na Síria, no dia 1º de abril. Ainda hoje, um homem foi detido após invadir a embaixada do Irã em Paris, na França. A suspeita é de que ele estivesse portando uma bomba; no entanto, após uma revista, a polícia não encontrou explosivos de posse do suspeito.